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مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل مساعدات غذائية إلى الحديدة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:31 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل مساعدات غذائية إلى الحديدة
أرشيفية
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وكالات
 
أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من قريتي الضنين والدنين بمديرية حيس، وإلى قرية السد في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 720 فردا.

ويعدُ التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.

المزيد عن: مركز للإغاثة سلمان الملك الحديدة
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