2.2 مليون جنيه إجمالى قيمة تداولات السندات خلال يونيو





وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2.262 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2.220 ألف سند تقريبا.





واستحوذت الأسهم على 87.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.4% خلال الشهر الحالى.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.753.25 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



