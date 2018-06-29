رأسمال البورصة يتراجع 2% خلال الشهر الجارى





سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 911 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالى وذلك تراجع عن الشهر الماضي قدره 2%.





واستحوذت الأسهم على 87.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.4% خلال الشهر الحالى.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.753.25 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



