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تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:11 م
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
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شيماء عطية - تصوير: علي فهيم
 
شٌيع، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل مدحت مرسي، والذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز ال٦٩ عامًا، من مسجد الفاروق بحي المعادي.

وشهدت الجنازة حضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد الشقنقيري.

يذكر أن مدحت مرسي شارك في العديد من الأفلام الناجحة منها: (نص أرنب) عام 1983، (اتنين على الطريق) 1984، (المرأة الحديدية) عام 1987. إلى جانب العديد من المسلسلات التي يعد من أهمها: (غداً تتفتح الزهور) عام 1984، (اللقاء الثاني) عام 1988. ولديه هما المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت وكانت آخر أعمالهما المشتركة مسلسل "اختفاء" والذي عرض في رمضان الماضي.

تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
تشييع جثمان الراحل مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي (فيديو وصور)
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