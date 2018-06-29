أحمد الشيخ يجرى أشعة للاطمئنان على إصابته





حصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن بالغياب عن مران الفريق صباح اليوم الجمعة لإجراء أشعة للاطمئنان على إصابته في الركبة.





وكان الشيخ قد غادر مران الأهلي المسائي أمس الخميس؛ بسبب إصابته في الركبة التي حرمته من استكمال المران.





ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان على اللاعب قبل المشاركة في التدريبات، استعدادا لبداية الموسم الجديد ومواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدور أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.



