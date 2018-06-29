ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يعلن حجم إصابة حسام عاشور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:10 م
الأهلي يعلن حجم إصابة حسام عاشور
طباعة
علي نبوي
 

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة حسام عاشور قائد الفريق والتي حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح الجهاز أن عاشور يعاني من الإصابة في كاحل القدم والتي تعرض لها اثناء مشاركته في الشوط الثاني من مباراة فاركو الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في ختام معسكر الفريق الداخلي ببرج العرب وحسمها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود يبدأ بالجري بشكل تدريجي خفيف؛ لتجهيزه للحاق بمعسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 17 يوليو المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: حسام عاشور الأهلي اليوم الأهلي اخبار الأهلي اليوم إصابة حسام عاشور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 1:40:01 PM