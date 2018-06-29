الأهلي يعلن حجم إصابة حسام عاشور





كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة حسام عاشور قائد الفريق والتي حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي.





وأوضح الجهاز أن عاشور يعاني من الإصابة في كاحل القدم والتي تعرض لها اثناء مشاركته في الشوط الثاني من مباراة فاركو الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في ختام معسكر الفريق الداخلي ببرج العرب وحسمها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





ويؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود يبدأ بالجري بشكل تدريجي خفيف؛ لتجهيزه للحاق بمعسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 17 يوليو المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



