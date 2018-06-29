عروض موسيقية وفنون شعبية ضمن احتفالات "ثقافة" الإسكندرية بـ30 يونيو

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية والمواقع الثقافية التابعة له، وذلك بدءا من مساء اليوم وحتى غدا السبت.



وتبدأ الفعاليات، بعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، يعقبه فقرة التنورة للفنان ياسر عثمان، وذلك في الثامنة مساءً أمام قصر ثقافة الأنفوشي.



كما تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، عرضا فنيا بقيادة المايسترو أحمد شوقى، بقصر ثقافة مصطفى كامل فى السابعة مساءً.



وفي يوم السبت تبدأ الفعاليات في الحادية عشر صباحا، ولقاء بعنوان "ثورة يونيو واستعادة الدولة القوية" تنظمه إدارة الشئون الثقافية بالفرع، يديره الشاعر القدير جابر بسيوني، ويلقيه شاعر العامية محمد سالم، ومن المقرر أن يعقبه فقرة التنورة وذلك بحديقة الطفل بالشلالات.



هذا إلى جانب مجموعة من الورش الفنية تقام بكل من بيت ثقافة رشدي، أبي قير، قصر الشاطبي ومكتبة النزهة تحت إشراف نخبة من الفنانين التشكيليين.



وفي السابعة مساءً تقدم فرقة فرع ثقافة الإسكندرية لذوى القدرات الخاصة عرضا فنيا بقيادة كابتن مصطفى الروش بقصر الشاطبى.



وفي قصر ثقافة برج العرب تقام أمسية شعرية بعنوان "30 يونيو في عيون الشعراء" يعقبها عرض فنى لمواهب القصر.

