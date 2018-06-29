رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية: مصر مقبلة على مرحلة جديدة

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن مشكلة مصر لم تكن اقتصادية بالدرجة الأولى، وإنما كانت عدم حسن اختيار القيادات، وإدارة شئون النقد الأجنبي.



