رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية: مصر مقبلة على مرحلة جديدة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:37 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن مشكلة مصر لم تكن اقتصادية بالدرجة الأولى، وإنما كانت عدم حسن اختيار القيادات، وإدارة شئون النقد الأجنبي.
وأشار "عبده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الدولي بالبنك المركزي دليل على تحسن الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة حيث سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الغاز بنهاية العام.