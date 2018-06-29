ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية: مصر مقبلة على مرحلة جديدة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:37 م
رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية: مصر مقبلة على مرحلة جديدة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن مشكلة مصر لم تكن اقتصادية بالدرجة الأولى، وإنما كانت عدم حسن اختيار القيادات، وإدارة شئون النقد الأجنبي.

وأشار "عبده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الدولي بالبنك المركزي دليل على تحسن الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة حيث سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الغاز بنهاية العام.
المزيد عن: رشاد عبده المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية اقتصاد مصر أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 1:40:01 PM