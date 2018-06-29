حكايات عصفور قمر الدين.. القانون ينتصر على فساد ابن أحد كبار تجار السبتية

يعتقد البعض أننا لا نزال نعيش هذه الأيام التى تدوس فيها الثروة والمال كل شىء، الكبير والصغير، الشريف والفاسد، لا يدركون أن الواقع تغير، وأن الفساد وإن وجد، وجد معه قلة من الشرفاء الذين يحاربونه ويقفون له بالمرصاد، أحد أكبر تجار السبتية، اعتقد للحظة أنه فوق القانون، أنه أكبر من الجميع، كيف يجرؤ شخص على الوقوف أمامه مهما كان منصبه أو حتى قيمته فى المجتمع، هذه القصة ربما تمنحنا الأمل فى حياة محترمة داخل وطن قوى يحكمه القانون، فالقصة تبدأ عندما قرر أحد أبناء تاجر كبير وشهير بالسبتية أن يذهب إلى مخازن العائلة الكبيرة بالمنطقة الشهيرة، ولأن الوقت كان متأخرا فكان الشاب كعادته سكران، فهو مدمن للخمور، وتعود على قيادة سيارته وهو فى هذه الحالة، لا يخشى أحدا ولا يعترف باى سلطة، ذهب الشاب بسيارته الفارهة إلى المنطقة الشعبية التى تتواجد بها مخازن عائلته، جلس فى سيارته ليسد مجرى النهر بالشارع الضيق، وعندما جاءت سيارة تقف خلفه وتطلب منه التحرك رفض الاستجابة وأغلق نافذة سيارته حتى لا يستمع لنداء صاحب السيارة الأخرى، الذى لم يمتلك سوى الضغط على كلاكس السيارة لاستعجال الشاب المتهور، فما كان منه إلا أن أخرج يده من شباك السيارة فى إشارة متكبرة، بأن تنتظر السيارة الأخرى حتى يتحرك، استجاب الشاب الآخر الذى يجلس فى السيارة إلى إشارة ابن تاجر السبتية، ولكن وقت الانتظار طال، فهبط الشاب من سيارته فى أدب وتوجه لسيارة ابن تاجر السبتية يطلب منه التحرك، فما كان من الشاب المستهتر سوى أن هبط من سيارته بوصلة من السباب محاولا الاعتداء على الشاب المؤدب هو وحراس المخزن، فصرخ فيهم الشاب أنه وكيل نيابة فتراجع الجميع إلا ابن التاجر الشهير، واصل السب والقذف تجاه الشاب ومهنته، وتدخل الحراس لتهدئة وكيل النيابة وطلبوا منه مسامحة الشاب لأنه ليس فى وعيه، وامتثل وكيل النيابة لرجاء الحراس وركب سيارته وغادر المكان، قائلاً لهم إنه متوجه لمعاينة حادث بنفس المنطقة، ولكن ابن تاجر السبتية الشهير، شعر أن وكيل النيابة انتصر عليه بأدبه وأخلاقه، فقرر أن يذهب خلفه ليواصل العراك معه وهو ليس فى وعيه، وبمجرد وصوله لمكان الحادث ومحاولة اختراقه للاشتباك مع وكيل النيابة، ألقى ضباط الشرطة القبض عليه بأوامر من وكيل النيابة، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وتم توجيه أكثر من تهمة له، ولكن الشاب تعود على تدخل عائلته لحمايته مهما كانت جريمته أو خطأه، فظل يصرخ فى القسم بجنون وهيستريا، ألا تعلمون من أنا وابن من؟! وفى الواقع جميع أفراد قسم الشرطة يعلمون من هو ومدى نفوذ عائلته، ولكن لأن خصمه فى هذه القضية مواطن شريف ووكيل نيابة، امتنع الجميع عن مساعدة الشاب المستهتر، ورغم تدخل أعضاء مجلس نواب لمحاولة حل القضية وتنازل وكيل النيابة عنها ورغم محاولات الصلح التى حاولت أيضاً أن تفرضها عائلة الشاب، إلا أن وكيل النيابة الشاب رفض كل هذه المحاولات، مؤكداً أنه يجب على القانون أن يأخذ مجراه، سائلاً كل من يطلب الوساطة لحل الموضوع، كيف كان سيكون الحال إذا كان طرف القضية مواطنا مصريا شريفا لا يعمل كوكيل نيابة، هل كان سيعاقب الشاب على ما فعله، أم سيتم حل الموضوع بالتهديد والوعيد، القصة انتهت بتحويل ابن تاجر السبتية للنيابة وبعدها للقضاء، وربما يكون درسا له ولمن على شاكلته، ليعلموا أن المال لا يحمى فاسدا ولا فاسقا على أرض هذه الوطن، وأن الجميع سيحاسبون، مهما كانوا من .. هكذا قال الرئيس السيسى وهكذا طبق وكيل النيابة القانون.