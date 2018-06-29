حكايات عصفور قمر الدين.. المهنية.. فى حضرة الرئيس

تحمل نجوى إبراهيم على كتفيها سنوات طويلة من التاريخ، صنعته فى وقت كان لا يصلح فيه الوساطة أو المحسوبية، الموهبة والحضور فقط كانا الجناحين اللذين يحلق بهما أى إعلامى، نجحت فى تقديم برامج الأطفال ونجحت فى برامج المسابقات، وفى محاورة النجوم وفى مناقشة القضايا الاجتماعية، سنوات طوال من الكفاح والعمل، تذكرتها الإعلامية الكبيرة وهى واقفة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقول كلمة فى احتفالية تكريم ابناء شهداء الجيش والشرطة المصريين فى أول يوم من عيد الفطر.



