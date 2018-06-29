حكايات عصفور قمر الدين.. المهنية.. فى حضرة الرئيس
الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:30 م
تحمل نجوى إبراهيم على كتفيها سنوات طويلة من التاريخ، صنعته فى وقت كان لا يصلح فيه الوساطة أو المحسوبية، الموهبة والحضور فقط كانا الجناحين اللذين يحلق بهما أى إعلامى، نجحت فى تقديم برامج الأطفال ونجحت فى برامج المسابقات، وفى محاورة النجوم وفى مناقشة القضايا الاجتماعية، سنوات طوال من الكفاح والعمل، تذكرتها الإعلامية الكبيرة وهى واقفة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقول كلمة فى احتفالية تكريم ابناء شهداء الجيش والشرطة المصريين فى أول يوم من عيد الفطر.
كانت راقية وحاضرة وتقف وكأنها فى طابور عسكرى، لم ترتفع يدها للحظة واحدة أثناء إلقاء كلمتها التى صاغتها بنفسها، ووجهت من خلالها ثلاث رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسى وأهل مصر، نبرتها منحت الأطفال الاطمئنان لحضورها، جميع الحضور من ضباط ووزراء وضيوف يعلمون جيداً من هى «ماما نجوى» التى كانت ضيف. دائما عليهم فى بيوتهم من خلال برامجها، السؤال الذى كان يتردد على لسان الحضور، لماذا أنت بعيدة، لماذا لم تعد طلتك تملأ الشاشة أنت وباقى الإعلاميات والإعلاميين الذين نثق فيهم ونطمئن لهم مهما كانت الظروف، كانت تجيب بابتسامة، ولكنها فى نفس الوقت كانت لا تعرف سرا للإجابة عن هذا السؤال، فضلت أن تقضى الوقت فى اللعب مع أطفال الشهداء ومنحهم جزءا من حنان افتقدوه، حتى وجدت نفسها وجهاً لوجه فى حضرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ومجموعة من الأطفال الذين التفوا حوله، اقتربت منه طالبة الإذن بصورة قائلة فى تواضع وأدب: بقالى أربع سنين نفسى فى صورة مع حضرتك يا فندم، وبالفعل استجاب الرئيس، والتقط معها الصورة فى صحبة الأطفال الموجودين، قال لها، تعبناكى معانا النهارده، فردت بكل ثقة، ده واجبنا يا فندم، نجوى إبراهيم تستحق التكريم لأنها كما تردد دائماً لا تريد التكريم بعد أن ترحل عن دنيانا، تريد أن تشعر بأن عمرها وسنوات عملها لم يذهبا جفاءً، وأنها تستند على تاريخ ومحبة جمهور يريد أن يراها على الشاشة قريباً.. أرجو أن تحققوا لماما نجوى أمنيتها لأنها تستحق.