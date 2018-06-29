عاصي الحلاني يحيي حفل ذكرى 30 يونيو بالمنارة (صور)

أحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أمس، الخميس، حفل ثورة 30 يونيو، الذى اقيمت فى بقاعة المنارة للمؤتمرات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو برعاية فنادق كونكورد السلام القاهرة وشرم الشيخ فى حضور لفيف من الشخصيات العامة وسيدات المجتمع .





وغنى الحلانى أجمل الأغانى التى نالت إعجاب الجمهوره والذى بدا فقرات الحفل بكلمة شكرا للرئيس وجميع القيادات وبدا الحفل باغنية بالعديد من الاغانى الوطنية وايضا عدد من اغانية مثل "حب جنون" و"وينك حبيبى" و"احلى الاوقات" ودار يادار.