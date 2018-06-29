أسبوع بريد المذكرات.. صفحات من مذكرات عادل حمودة

غضب من اليسار على كشف انحرافات رموزه ورسائل تلح لكشف حقيقة الخلاف مع هيكل





عبد السلام المحجوب: القذافى لم يكن ينظر للسماء غرورا وإنما كان يعانى من متاعب فى التنفس









يتفق شكسبير وهيمنجواى وديستوفيسكى ونزار قبانى على أن القارئ أكبر ديكتاتور فى العالم.. فهو لا يكتفى بالقراءة قبل النوم ثم يضع رأسه ويغفو وإنما يناقشك قبل النوم وأثناء النوم وبعد النوم.. وهو لا يكتفى بهز رأسه إعجابا أو سخطا وإنما يمشى فوق أصابع الكاتب وينكش أوراقه ويتدخل فى أفكاره واختياراته وربما فى تفاصيل حياته الخاصة.





وما إن بدأت بنشر هذه الصفحات من مذكراتى الشخصية والصحفية حتى وجدت رسائل تصفها بأنها ممتعة (منها رسالة للدكتور خالد عزب المسئول البارز فى مكتبة الإسكندرية) ورسالة أخرى من حمدى رزق (رئيس تحرير المصرى اليوم) تصف كاتبها بالتواضع فى صياغتها ورسالة ثالثة من طارق الشناوى (الناقد الفنى) يشيد فيها بنشر سيرة ومواقف النجوم الذين عرفتهم بصراحة ولكن دون أن نسيل دماءهم على الورق.





لكن ما أسعدنى أكثر رسالة من الصحفى الشاب محمد توفيق المهموم بكواليس الصحافة والمتابع الواعى لسلوكيات أهلها فقد اعتبر المذكرات مرجعا مهما لتاريخها.





وحفاظا على وسام التواضع الذى منحه بسخاء حمدى رزق لن أشير إلى المكالمات التى تلقيتها من شخصيات عامة ورؤساء تحرير ابدوا فيها بجانب الإعجاب دهشتهم مما فى المذكرات من أسرار سياسية لم تنشر من قبل وهنا لابد أن يقتسم عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم ما نلت فقد تحمل كثيرا من الانتقادات لنشره المذكرات دون تدخل خاصة من اليسار الذى لم يعجبه الانتقادات التى وجهت لسلوكيات بعض رموزه وسمعتها مباشرة من أمينة النقاش رئيس تحرير الأهالى.





ونسى الذين غضبوا من انتقاد النماذج السيئة من اليسار أننى أفرطت فى الكتابة عن النماذج الموهوبة التى ساهمت فى تربيتى وعلى رأسها صلاح حافظ وحسن فؤاد.





على أن الأهم من الإعجاب أو السخط تدخل البعض للتوضيح والتصحيح وهذا هو الهدف من نشر المذكرات فى الصحف قبل نشرها فى كتاب.





لقد شعر هيكل بالندم على ما كتب عن الحياة الشخصية للسادات فى خريف الغضب ولكنه لم يستطع إصلاح ما كسر بعد أن صدر الكتاب بلغات مختلفة.





وضاعف من شعور هيكل بالندم أن رؤساء مصر الذين جاءوا بعد السادات (مبارك وطنطاوى) أخذوا حذرهم من هيكل فلم يقربوه إليهم خشية أن يستخدم ما يعرفه عنهم فى التشهير بهم.





وأثارت مذكرات عمرو موسى الكثير من الجدل حول شخصيات تعرض لها مثل الدكتور أسامة الباز ولو شاء تصحيحها فى الطبعات التالية ما عالج أخطاءها فقد أطلقت الرصاصة فى الطبعة الأولى ولم يعد من الممكن رد اعتبار من أصابتهم فنسخة واحدة من تلك الطبعة بها الإساءة تكفى لتكريس الإهانة.





وتتلافى دور النشر العالمية تلك الجريمة بأن تراجع المذكرات التى تتعاقد عليها من خبراء يفحصون وقائعها ويدققون فى تفاصيلها بجانب مستشارين قانونيين يجنبونها سوء القضايا بتعويضاتها التى تكسر الظهر.





أما فى مصر فغالبا لا يقرأ الناشرون ما يطبعون ولا يحكم قراراتهم سوى تجنب غضب السلطة وجنى ما يمكن من الثروة وهو ما دفع صلاح عيسى للقول: إنهم يشربون الخمر فى جماجم المؤلفين.





فضلت البدء بالنشر الصحفى لصفحات من مذكراتى حتى أستطيع تصحيح ما يصلنى من تصويب لبعض ما جاء بها قبل تحصينها فى كتاب وأثبتت التعليقات التى تلقيتها أننى كنت على صواب.





أكثر من يقرأ بدقة مذكراتى عبد السلام المحجوب الذى شهد بحكم عمله فى المخابرات العامة كثيرًا من الوقائع التى تعرضت إليها ويمتلك من تفاصيلها ما غاب عنا وتفضل بإضافتها وتصحيحها لنا.





كنت فى لقاءاتى مع العقيد معمر القذافى قد لاحظت أنه يرفع رأسه إلى السماء يستلهم الوحى منها وكأنه ولى من أولياء الله ووصفت ذلك المشهد بجنون العظمة الذى آمن كثير من الأطباء النفسيين بأن الرئيس الليبى مصاب به ولكن المحجوب كشف عن سر لا أتصور أحدا عرفه من قبل أن القذافى كان يعانى متاعب فى التنفس فرضت عليه الرجوع برأسه للوراء دائما حتى لا يختنق.





ويروى المحجوب أنه كان يزور القذافى بصحبة الباز وقت حصار ليبيا وكان عليهما ركوب طائرة حتى سيدى برانى ومنها يستخدمان سيارة إلى الحدود الليبية ليواصلا الرحلة بطائرة مروحية إلى طرابلس حيث مقر القذافى.





وذات مرة وجدا الدكتور مصطفى الفقى فى مطار الماظة لينضم إليهما بأمر من مبارك الذى أدخل الرعب فى قلب الفقى (سكرتيره للمعلومات) بعد أن اكتشف رعبه من الطائرات وضاعف من ذلك أن الباز وافق المحجوب على أن الطائرة المروحية تسقط لو دخل طائر فى أحد محركاتها ونشف دم الفقى طوال الرحلة ولم يسترد أنفاسه إلا بعد أن عادوا إلى القاهرة.





والحقيقة أن مبارك كان يحب الفقى مما جعله يكثر من مداعبته المرعبة له ومنها تهديده بالكلب الوحش الذى كان يمزق من يقترب من مبارك ومنها أن الفقى كان يجبر على ركوب سيارة مشابهة تماما للسيارة التى يركبها مبارك مما يعنى أنه قد يكون هدفا للاغتيال.





وعندما تعرضت لسيرة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أحمد العادلى ذكرت أنه هو الذى اقترح تسفير سيارة مصفحة يستخدمها مبارك فى أديس أبابا فى يوليو 1995 بعد أن توافرت معلومات عن اغتياله وهو يحضر مؤتمر القمة الإفريقية هناك ولكن المحجوب أكد لى أن القرار شارك فيه وأصر عليه عمر سليمان أيضا ولم يكن قرار أحمد العادلى وحده.





وروى المحجوب أنه نجح فى تحرير مجموعة من الرهائن الفرنسيين احتجزهم حزب الله فى جنوب لبنان وأتى بهم سرا إلى مطار القاهرة ليسافروا منه إلى بلادهم ولكن رجال أحمد العادلى فى المطار لم يعرفوا بما حدث بالقرب منهم فأصدر قرارا بنقلهم ولكن المحجوب اتصل به وشرح له ملابسات العملية فلم يتردد فى تصحيح الخطأ وأعاد المنقولين إلى مكانهم.





وهنا اتفق المحجوب معى على أن الرجل كان لا يعاند فى الحق ويعود إليه إذا ما اكتشف أنه اتخذ قرارا خاطئا.





وأشاد اللواء عبد الوهاب الهلالى المساعد الأسبق لوزير الداخلية بتقدير لكفاءة وشخصية أحمد العادلى وأضاف: إن حسن الألفى لم يتدرج فى العمل الشرطى وقضى أكثر من 15 سنة مسئولا عن أمن الاتحاد الاشتراكى وجاء من هناك إلى الأموال العامة دون خبرة سابقة بها وكثيرا ما لاحظ اختفاء أموال محرزة على ذمة قضايا وعندما أصبح وزيرا جاء برجاله الذين منحهم بنفسه صلاحيات الوزير وتفرغ لأمور شخصية رغم الظروف الأمنية الصعبة.





وكثيرا ما طالبت المحجوب بكتابة مذكراته دون الكشف عن تفاصيل العمليات الفنية التى نفذها وبعد مراجعتها من جهازه المختص وهو ما يحدث فى إسرائيل والولايات المتحدة حيث تنشر مذكرات مديرى الأجهزة بما لا يضر الأمن القومى.





ولكن بالكاد سمعت منه ونحن فى رحلة جوية على ارتفاع 30 ألف قدم فوق سطح البحر بعضا من ذكرياته التى تثبت براعة جهازه.





كان المحجوب ملحقا فى سفارتنا بعمان عندما اشتد القتال بين الفلسطينيين والأردنيين فى سبتمبر 1970 فيما يعرف بأحداث أيلول الأسود وطلب عبد الناصر من الضابط الشاب أن يأتى بأبو عمار إلى القاهرة لحضور قمة المصالحة بين الطرفين وطلب المحجوب من ياسر عرفات قبل ركوبه الطائرة ارتداء ملابس خليجية واستعار غطاء الرأس من سعد العبد الله ولى عهد الكويت وفوجئ القادة العرب المجتمعون فى فندق هيلتون (ريتز كارلتون فيما بعد) بالزعيم الفلسطينى يدخل عليهم وأسقط فى يد الملك حسين واعتبر المحجوب شخصا غير مرغوب فيه فترك المحجوب عمان وسافر بعائلته برا إلى بيروت.





وكلف المحجوب بتأمين إحدى رحلات السادات إلى إيطاليا ولاحظ وهو فى الطائرة يقرأ الصحف وجود صورة لمطار روما تكشف ثغرات أمنية عديدة فى المنطقة التى سيهبط فيها السادات ونجح فى سدها وثبت بالفعل وجود عملية فلسطينية للتخلص منه بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد.





أما الهجوم المتجاوز الألفاظ فكان بسبب ما كتبت عن عبد الله كمال ولم يكن ما كتبت سوى كلمات قليلة من كتاب أسود ضخم يستحقه ولكنها حرمة الموت التى جعلتنى أتراجع عن نشر ما فيه من أحداث ومستندات.





لقد أشرت إليه عابرا بحكم أنه عمل تحت يدى فى روزاليوسف ولكنه تنكر لذلك ولم يكف عن مهاجمتى فور أن اختاره أحمد عز وجمال مبارك لرئاسة تحرير روزاليوسف كى يروج لمشروع التوريث وكى يتولى الهجوم على كل من يختلف مع نظام مبارك.





أما الذين يصفون موقفه من مبارك بعد ثورة يناير بالثبات فلنا الحق أن نسألهم: وهل كان يقدر بعد أن ارتمى فى أحضان النظام المنهار أن ينقلب عليه ؟.





وما لا يتذكره الذين هاجمونى بسببه أنه اعتذر لى علنا فى أكثر من برنامج تليفزيونى واكتفيت بذلك وأغلقت صفحته.





واختلف القراء حول ما كتبت عن هيكل بعضهم أيدنى مشجعا متحمسا والبعض الآخر هاجمنى غاضبا ضاربا ولكن كان هناك فريق ثالث هو الذى سعيت للتفاهم معه طالبنى بتفسير مقنع لاختلافى مع هيكل بعد أن كنت من أشد المناصرين له.





ولابد قبل الدخول فى التفاصيل من الانتباه إلى أن الانتقادات التى وجهتها إلى هيكل جرت وهو على قيد الحياة وفى صحة جيدة تسمح له بالرد عليها ولو عبر شاشة الفضائية التى كان يتحدث فيها ولكنه آثر الصمت مكتفيا بنشر شائعات مسيئة عنى بين المقربين منه وغالبيتهم من الروائيين والصحفيين الذين أكثر فى ذلك الوقت من التواصل معهم ودعوتهم على الغداء فى مزرعة برقاش.





ولن أتحدث عن الفرصة الوحيدة التى منحتها له فى مصر للتعبير عن آرائه على صفحات روزاليوسف وقت أن كنت مسئولا عن تحريرها بينما غالبية الصحف والمجلات الأخرى تنال منه وتشهر به وتصفه بما لا يليق.





ولن أتحدث عن الأضرار التى لحقت بى بسبب الحوارات التى أجريتها معه فى ذلك الوقت حتى إنه هو نفسه اعترف بها وهو يهدينى كتاب المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل قائلا: إلى عادل حمودة زميلا وصديقا ورفيق مشاكل لا تزال تجرجر أذيالها.





لكنى سأكتفى بالحديث عما فرق بيننا بعد علاقة صداقة استمرت نحو عشرين عاما.





كان هيكل يقول دائما: إن العلاقات بين البشر تبنى على أسس موضوعية فإذا ما فقدت هذه الأسباب تهاوت العلاقات.





فى الوقت الذى كنا نحارب فيه الإرهاب ونصف جماعته بالجماعات المسلحة كان هو يكتفى بوصفها بالجماعات المتشددة وهو وصف قد يكون فى صالحها فالتشدد الدينى يعنى أحيانا التمسك بالدين بقوة مهما كانت الصعاب والعقبات.





وعندما جاء الرئيس الإيرانى المتفتح محمد خاتمى إلى مزرعته فى برقاش دعا للحوار معه شخصيات سياسية وصحفية من تيارات مختلفة دون أن ينسى وجود عصام العريان ممثلا لجماعة الإخوان.





وعندما قامت ثورة يناير تواصل مع قادة الجماعة ومنهم محمد مرسى ودعاهم على تناول الطعام فى شقته المطلة على نيل الجيزة أكثر من مرة وعندما أحس بأن هناك نية لانسحابهم من الميادين حثهم على البقاء مؤكدا: إنهم لو انسحبوا قبل سقوط مبارك فإنه سيعلق المئات منهم على أعمدة الكهرباء فكان ما كان.





وفى ذلك الوقت جرت بيننا حوارات استمرت ساعات عبر فيها عن صدمته فى محمد مرسى فقد ثبت له بعد مكالمات طويلة بينهما أنه خفيف العقل مسطح الفكر لا يتسم بالعمق ورغم هذه الأوصاف التى سمعتها منه وقطعا سمعها غيرى لم يتردد فى الذهاب إليه والاجتماع به فى قصر الاتحادية بعد أن أصدر الإعلان الدستورى الذى يبيح له كل الصلاحيات والسلطات بل أكثر من ذلك كان يرى أن الإخوان سيبقون فى الحكم دورات رئاسية متتالية وأن على جبهة الإنقاذ المعارضة التعاون معهم وهو ما أغضب الدكتور حسام عيسى فأعلن مقاطعته لحوارات هيكل التليفزيونية.





كان انحياز هيكل للإخوان بقوة وبمفاجأة غير متوقعة أول الأسباب الموضوعية التى سببت خلافاتنا فلا معتقداته السياسية تتوافق معهم ولا تاريخ الصراع بينهما فى زمن عبد الناصر يسهل ذلك بل إن مرسى هاجم الحقبة الناصرية قائلا: الستينات وما أدراك ما الستينات.





ودعاه مرسى للاحتفال بعيد ميلاده فى قصر الاتحادية بصحبة 25 شخصا يختارهم من أصدقائه ولكن قبل الموعد المحدد تدخل مرشد الجماعة وألغى الدعوة.





وكان السبب الثانى علاقته بقطر وإصراره عليها رغم ما كشف عن الدور القطرى فى تخريب مصر ودعم الإرهاب الذى يهدد أمنها.





ورغم أن هيكل عودنا على الحديث عن المعاملة المميزة التى يلقاها من حكام العالم فإنه ظهر فى فيديو يرتعش وهو يتحدث أمام أمير قطر حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة فى إحدى الجامعات الأمريكية بالدوحة.





وما لفت نظرى أن كثيرين من المقربين من هيكل كانوا ينافقونه علنا ويهاجمونه سرا ولكن الجميع اتفق على أنه أسطورة كرست مجدها ويصعب خدشها خاصة أنها حصنت بمشاركة أبنائه فى أكبر دار نشر تقاطع أعمال من يختلف معه من الكتاب والصحفيين والسياسيين.





ومؤخرا كتب صلاح دياب فى عموده بالمصرى اليوم الذى يوقعه باسم نيوتن عما فعل هيكل فى الاحتفال بعيد ميلادى الستين.





جاءت دعوة الاحتفال من صديقى الدكتور هانى عنان واستجاب إليها زملائى فى تجربة روز البوسف: إبراهيم عيسى ووائل الإبراشى وعمرو خفاجى بجانب الدكتور مصطفى الفقى وإبراهيم المعلم وراوية راشد وصلاح منتصر ولميس الحديدى وصلاح دياب والدكتور أحمد العزبى والدكتور محمد الوحش والدكتور السيد البدوى شحاتة وحرصنا على أن يكون على رأس الاحتفال الأستاذ هيكل وأسعدنا أن ننتظره رغم حضوره متأخرا على غير عادته فى احترام المواعيد.





وتحدث إبراهيم عيسى ناحتا العبارة التى وصفنى بها بكبيرنا الذى علمنا السحر دون أن ينسى ذكر يهوذا الذى كان بينهم وإن لم يذكر اسمه وتحدث عمرو خفاجى ووائل الإبراشى بما أشعرنى بالخجل وجعل الدموع تبرق فى عينى.





ولاحظ صلاح دياب أن هيكل لم يتكلم بل ولم تبد عليه إمارات الارتياح وكان تفسير دياب: إنها المرة الأولى التى يجد هيكل فيها نفسه دون إشادة به وعبثا حاول الدكتور مصطفى الفقى إقناعه بقول ولو جملة واحدة للتهنئة ولكنه فشل.



