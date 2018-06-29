"الفجر" ترصد "خطبة الجمعة" من داخل اتحاد المهن الطبية على هامش عمومية الصيادلة (فيديو)

رفعت اللجنة المسؤولة عن كشوف تسجيل الأسماء بالجمعية العمومية للصيادلة، الكشوف وأوقف التسجيل، حرصًا على تأدية شعائر صلاة الجمعة.





ورصدت عدسة بوابة الفجر، خطبة الجمعة، من داخل اتحاد المهن الطبية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية.





وبدأت نقابة الصيادلة فى أستقبال الأعضاء الساعة العاشرة صباحًا، للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية.





وتعقد اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017.





ويتضمن جدول أعمال العمومية عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.





كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت أول أمس الأربعاء رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.





يذكر أن الجمعية العمومية العادية ستبدأ أعمالها فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.



