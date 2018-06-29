"الأعلى للإعلام" عن بيان رئيس لجنة الدراما: لن نكون أداة لذبح الفن

رفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، التعليق على البيان الذي أصدره المخرج محمد فاضل الرئيس السابق للجنة الدراما وفريقه، حول أسباب الاستقالة الجماعية التي تقدموا بها وقبلها المجلس فورًا.





وقال "مكرم" إن آمال المجلس كانت كبيرة في أن تستمر اللجنة في عملها، لكنها قطعت جهودها في الإصلاح، خاصة وأن أسباب الخلاف التي أُثيرت سابقًا، لم تكن أسبابًا موضوعية ولا أسبابًا من أصله.





وأضاف في بيان صحفي، أن لجنة الرصد التي ترأستها الدكتورة سوزان قلليني كانت تُكمل دور لجنة الدراما ولا تنافسها، مؤكدًا أن المجلس لم يرفض توصية لجنة الدراما بوقف مسلسل "فوق السحاب" ومنعه من العرض، ولكنه رأى أن وقف المسلسل يُمثل ذبحًا للفن، وتقييدًا لحرية الإبداع، وسيكبد كافة الأطراف خسائر فادحة.





وأوضح أنه لجأ للحل الأكثر واقعية، وهو تحديد ونقد المشاهد السلبية، وإصدار قرار بعدم إعادة عرض المسلسل إلا بعد حذف هذه المشاهد، وهو ما اعتبره صندوق مكافحة المخدرات الشريك في عملية الرصد، خطوة نحو الإصلاح، خاصة أن القنوات العارضة للمسلسل وافقت فورًا على مطالب المجلس ولجان الرصد.





وأكد "مكرم" أن المجلس يؤمن بأهمية الحوار والمناقشة وتبادل الرؤي، ويري أن دوره الأكبر هو دعم الاعلام المصري بمختلف صوره، وتصحيح الأوضاع التي تحتاج إلى تصحيح، مشددًا على أنه لن يكون أداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع.





وأشار رئيس المجلس إلى أنه يُكن كل تقدير لرئيس لجنة الدراما السابق وأعضاء اللجنة، ويُثمن الجهد الكبير الذي بذلوه، ويؤمن بحق المخرج محمد فاضل في الدفاع عن لجنته، لكنه يأخذ على اللجنة أنها لجأت للاستقالة دون أن تكون هناك أسباب أو مسوغ لها.