الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب سجل مدني بههيا

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة (١٥٢) متر مربع عبارة عن مبني مقام علي مساحة ١١٠متر مربع ومنافع علي مساحة ٤٢متر مربع داخل الحيّز العمراني بقرية العواسجة مركز ههيا، لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية ) بالمجان لإقامة مكتب سجل مدني عليها لخدمة أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية .





أوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.





وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة .



