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وصول جثمان الراحل مدحت مرسي مسجد الفاروق لتشييع جنازته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:13 م
وصول جثمان الراحل مدحت مرسي مسجد الفاروق لتشييع جنازته
مدحت مرسي
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الفجر الفني
 
وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل مدحت مرسى، مسجد الفاروق بالمعادى، وذلك استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور نجليه المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت.

قدم الراحل خلال حياته الفنية العديد من الأفلام البارزة مثل "نص أرنب، إتنين على الطريق، المرأة الحديدية" إلى جانب العديد من المسلسلات التى يعد من أهمها "غداً تتفتح الزهور، اللقاء الثانى"، وأيضاً كان له الكثير من المسرحيات التى شق بها طريقه الفنى مثل "الدنيا رواية هزلية، إنسان بلا اقنعة، دماء على ملابس السهرة".
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