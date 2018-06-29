المرصد السوري: أكثر من 120 ألفاً نزحوا في جنوب غرب البلاد





قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن أكثر من 120 ألفاً فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.





وذكر المرصد، أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.





وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، عبر الهاتف، إن المدنيين‭‭ ‬‬فروا الآن من معظم الجزء الشرقي من محافظة درعا، حيث تتقدم القوات الحكومية.





وأضاف أن بعض السكان توجهوا لمناطق تحت سيطرة الحكومة.



