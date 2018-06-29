الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين





أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، العلاقات الثنائية وجدول الاتصالات المقبلة.





وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، وتم التطرق لبعض القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الذي عقد بمينسك في 19 يونيو/حزيران الجاري، كما تمت مناقشة جدول الاتصالات المقبلة".





وكان الرئيس الروسي شارك في جلسة المجلس الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك، وبحث مع نظيره البيلاروسي، تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية، وضمان القدرة الدفاعية والأمن لدولة الاتحاد.





تجدر الإشارة إلى أن دولة الاتحاد "روسيا- بيلاروس"، هي مشروع اتحاد يجمع روسيا وجمهورية بيلاروس في فضاء سياسي واقتصادي وعسكري وجمركي وقانوني وإنساني وثقافي، وينظم على مراحل.





ومنذ انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وإنشاء رابطة الدول المستقلة، منذ عام 1992، استمرت عملية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروس داخل هذه المنظمة.



