محافظ البحر الأحمر: التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه إفساد احتفالات 30 يونيو
الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:14 م
محمد طه
أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، التصدي للدعوات التخريبية، أو الانسياق خلف الشائعات والأقاويل المغرضة التى تسعى إلى تشتيت الشعب المصرى وزعزعة ثقته لتحقيق أهداف دنيئة تسعى لتدمير مصر والأمة العربية.
وأضاف أنه يوجد مساعى خارجية للنيل من هذا الوطن، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة لن تتهاون فى ردع أى مخرب يعمل على إلحاق الأذى بمصرنا الحبيبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ البحر الأحمر لمناقشة استعدادات المحافظة بعيد ثورة 30 يونيه، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بجميع مدن المحافظة لإحيائها.
المزيد عن: ثورة يونيو اللواء احمد عبد الله البحر الأحمر 30 يونيو