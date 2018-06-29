محافظ البحر الأحمر: التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه إفساد احتفالات 30 يونيو

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، التصدي للدعوات التخريبية، أو الانسياق خلف الشائعات والأقاويل المغرضة التى تسعى إلى تشتيت الشعب المصرى وزعزعة ثقته لتحقيق أهداف دنيئة تسعى لتدمير مصر والأمة العربية.





وأضاف أنه يوجد مساعى خارجية للنيل من هذا الوطن، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة لن تتهاون فى ردع أى مخرب يعمل على إلحاق الأذى بمصرنا الحبيبة.



