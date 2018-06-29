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رئيس جهاز المدينة: بدء التشغيل الجزئي لمشروع "شارع شباب العبور"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:29 ص
رئيس جهاز المدينة: بدء التشغيل الجزئي لمشروع شارع شباب العبور
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أحمد الشيخ
 

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم التشغيل الجزئي لمشروع "شارع شباب العبور"بالمدينة، الذى يتم تنفيذه على غرار مشروع "شارع مصر"، وسبق تنفيذه فى مدينة الشروق، موضحاً أن الشباب الفائزين بالمشروع يقدمون وجبات خفيفة ومشروبات، وهناك اشتراطات تم التشديد على الالتزام بها، للحفاظ على المكان، وستكون هناك متابعة من مسئولى الجهاز لتنفيذ ذلك.

وقال المهندس أحمد عمران: سبق تسكين 40 شاباً بمواقعهم بالمشروع، وذلك بعد إجراء قرعة علنية بين الشباب المستوفين للشروط، ممن تقدموا للعمل بالمشروع، وهناك 27 على قائمة الانتظار لحين الانتهاء من المواقع المخصصة وتسليمها لهم.

وأكد المهندس أحمد عمران أن تنفيذ مشروع "شارع شباب العبور"، يأتي مساهمة من جهاز المدينة فى توفير فرص عمل لشباب المدينة الطموح، أسوة بالتجارب التى تم تنفيذها بعدد من المدن الجديدة.

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