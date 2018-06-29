وزيرا الصحة والإنتاج الحربي يبحثان المشروعات القائمة بين الوزارتين

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة المشروعات القائمة بين الوزارتين، بمقر ديوان عام وزارة الانتاج الحربي.





وفي البداية هنأ الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على تولى منصبها الجديد وأشار إلى استكمال مسيرة العمل الحالية بين الوزارتين فى إطار خطة التنمية لمصر 2030.





كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصحة والسكان، ومنها منظومة ميكنة التأمين الصحي، واستيراد بنج الأسنان، ومصنع السرنجات ذاتية التدمير، ومصنع الأمصال واللقاحات، ومشتقات الدم، ومصنع أدوية معالجة الأورام، بالاضافة الى منظومة التتبع الدوائي والتي ستقلل من الغش الدوائي في السوق.





وأعربت وزيرة الصحة والسكان عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات يمكن استغلالها فى المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تقوم بها وزارة الصحة وفقاٌ لخططها المستقبلية وذلك فى ضوء التعاون المثمر خلال الفترة السابقة والالتزام والدقة فى العمل التى تنتهجها شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات المشتركة وتنفيذها بالجودة المطلوبة وبأسعار منافسة.



