رئيس غرفة السياحة: الإسكندرية لديها تاريخ كبير في تنظيم المؤتمرات وتحتاج التسويق

قال علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية مؤهلة بشكل ممتاز لسياحة المؤتمرات لما تتمتع به من امكانيات من مطار وقاعات مؤتمرات ومكتبة الاسكندرية وجو مناسب ومعالم سياحية وتراثية تساعد في تنشيط سياحة المؤتمرات بشكل كبير.





وأكد المانسترلي في تصريحات صحفية له اليوم بأن تنوع الأنشطة السياحية في الإسكندرية من سياحة آثار وشواطئ وعلاجية يزيد من فرص سياحة المؤتمرات بشكل كبير، مؤكد أن قرابة 18 الف طبيب أجنبي بخلاف المصريين يقومون بعقد حوالي 3 مؤتمرات طبية سنويا بالإسكندرية كل عام في جميع التخصصات، مضيفًا أن الأنظار تتجه حاليا بشكل كبير الى الاسكندرية لاقامة المؤتمرات ويكفى ان نشير الى فوز الاسكندرية بتنظيم المؤتمر الدولي للمتاحف في 2022 متفوقة على دول عالمية كبيرة وسيحضره قرابة 5 آلاف من حوالي 120 دولة عالمية وايضا اقامة الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب ديسمبر المقبل بالاسكندرية وكل هذا يؤكد أهمية الاسكندرية كمدينة جاذبة لسياحة المؤتمرات.





وأشار الى أهمية وجود مكتبة الاسكندرية وما تحويه من قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى، مؤكدا أن عددا كبير من المؤتمرات الناجحة تم اقامتها داخل مكتبة الاسكندرية وهذا له بعدين الاول تاريخي بأن تقام مؤتمرات في مكتبة الاسكندرية وما له من دلالة تاريخية تحملها المكتبة منارة العلم عبر مئات السنين وكذلك جاهزية المكتبة بقاعاتها المتميزة.





وأضاف المانسترلي أن جهود محافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان لتنشيط سياحة المؤتمرات ملموسة من خلال التسويق الجيد للاسكندرية بالتنسيق مع القطاع السياحي والعمل على انشاء قاعة مؤتمرات على اعلى مستوى ببرج العرب .





ونوه المانسترلي بأن سعة مطار الاسكندرية حاليا حوالي مليون و200 الف راكب سنويا وسيتم رفعها في 2022 الى 5 ملايين سنويا من خلال توسعات الشركة اليابانية التي ستستلم المطار عام 2019.





وأكد أنه يوجد حاليا مستثمرين مصريين يدرسون انشاء منطقة فنادق حول مطار برج العرب ومنتجعات رياضية وسياحة علاجية لان الجو جاف في برج العرب و مع انشاء مدينة العلمين الجديدة وهي تبعد 90 كيلو عن مدينة برج العرب ستزدهر الاسكندرية وتنشط السياحة بها.



