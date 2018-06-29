"كاتيرون" يوقف مران الأهلي أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء





خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حصة تدريبية لبناء الهجمات في مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.





وشهد المران تعليمات مكثفة من جانب كارتيرون ومحمد يوسف، المدرب العام، للاعبين لنقل الكرة من الخلف للأمام مع تمريرها بشكل سريع على الطرفين حتى تصل إلى لاعبي الخط الأمامي للتسديد في المرمى.





وحرص كارتيرون ويوسف على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء ومنح اللاعبين تعليمات فنية؛ حتى يتم تسليم الكرة بشكل صحيح والتحرك بسرعة تجاه المرمى.





يذكر أن الأهلي يستعد للموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدور أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.



