الطالع الفلكى الجُمعَه 29/6/2018..عَتَبَة الأسَد!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمرفى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّادسة و36 دقيقة صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ،ويدخل الجدى فى السّادسة و37 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 22 بَؤونَة قبطى، 29 حُزيْرَان رُومى، 15 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إتفضّل بس على مهلك هنا جَدّ خالص ، سامع؟) -سامع.(أحمد مظهر من فيلم أضواء المدينة-1972)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(عطارد ينتقل لبرج الأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج السّرطان ليدخل برج الأسد فى السّابعة و16 دقيقة صباحاً، وسوف يبقى فيه ليُغادره لبرج العذراء فى الرّابعة و37 دقيقة فجر 6 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 6 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد. (تنتقل للعذراء فى 10 يوليو)

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 15 نوفمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 8 نوفمبر 2018)





عطارد كوكب يرمز للتواصل والإعلام والإعلان وقدراتك المنطقيّة والحسابيّة وقدرتك على التحصيل العلمى يدخل البرج المَلَكِى الأسد ، هذا (قد) يعنى فرصة نادرة للتواصل مع الكبراء والأعيان والمراكز الإدارية العليا فى عملك ، فرصة للتواصل مع عريس/عروسة من عائلة ذات مقام مرتفع والإعلان عن نفسك/نفسِكْ بحُسن البيان ، عطارد صاحب الكلام المُنمّق عادةً ما يلجأ لإختيار الألفاظ وتجميل الواقع بالرتوش والبهارات لكن فى بُرج الأسد فالعواقب قد تكون وخيمة إن قمت بتلفيق أو تجميل بضاعة أو فكرة أو زوجة أو مشروع ترغب فى بيعها لشخص مَلَكِى الصّفات ، فإن كنت ترغب فى تزويج عريس بعروس فقم بتوضيح العيوب قبل المزايا وانقل الواقع بأمانة لتنجو بنفسك من تهمة الغشّ التجارى.





تطول مدة إقامة عطارد فى برج الأسد بسبب انه سيكون فى الرجوع (بطء سرعته عن معدّلها الطبيعى) من 26 يوليو ويستردها فى 19 أغسطس ، وخلال تلك الفترة قد تقع فى أخطاء كلامية عند تواصلك مع أفراد من كريمة المُجتمع لذا عليك الإنتباه لنصيحة جورج سيدهم لأحمد مظهر قبل دخوله لقصرالأميرة شاه فاضل/برج الأسد بالتمهّل وانتقاء الكلام المُناسب، بذلك ترتفع فرصة تحصّلك على مكاسب بالحلال ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة.....





برج الحمل: إن كنت مدعوّاً لجلسة نميمة على أحد المقاهى فعليك أن تعتذر بلطف عن حضورها ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الثور: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.





برج الجوزاء: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.

برج السّرطان: الأنشطة الإجتماعيّة ولقاءات الأصدقاء قد تثمرعن ولادة مشروع جديد بالتعاون معهم أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.





برج الأسد: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الميزان: الأسواق تناديك وأنت لاترغب فى المكوث فى منزلك وكأن الأموال تسبب لك حساسية جلديّة ، لاتشترِ إلا ماتحتاجه فقط ، أو تحتاجه أسرتك.

برج العقرب: يوم مُناسب لتقريب وجهات نظر متعارضة وتصفية الخلافات الشائكة ، سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل.





برج القوس: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.

برج الجدى: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الدّلو: تقدرعلى قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج الحُوت: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.



