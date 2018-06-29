أول بيتزا بألوان قوس قزح

بدأ مطعم داغ وودز في ضاحية ولشاير في مدينة سانتا مونيكا، بتقديم بيتزا قوس قزح في ديسمبر من العام الماضي، لكنها اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة، مع تدفق عدد كبير من الزبائن إلى المطعم.



ولا تختلف مكونات البيتزا التي أطلق عليها المطعم اسم "ماجيكال أي إف" عن البيتزا التقليدية، فهي تحتوي على الجبنة وصلصة الطماطم، لكن جبنة الموتزاريلا التي تزينها من الأعلى، تم رشها بمادة قابلة للأكل، وبألوان قوس قزح.



وتحتوي البيتزا على ألوان الوردي والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني، وتتراوح الأسعار بين 12 دولار للفطيرة الصغيرة قياس 9 بوصة، إلى 41 دولار للفطيرة الأكبر حجمًا قياس 24 بوصة.



وبدأت الفكرة كعرض محدود في البداية، لكن المطعم قرر الاستمرار في إعداد هذه البيتزا، بعد أن تم تسليط الضوء عليها في برنامج شهير في أبريل الماضي.



وفي الوقت الذي يشكك البعض أن يكون مذاق هذه البيتزا الملونة شهيًا، يؤكد جميع الذين تذوقوها في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مذاقها لا يختلف على الإطلاق عن البيتزا العادية الشهية





