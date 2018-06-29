مدرب أجنبى يقود الزمالك فى معسكر ألمانيا





علمت «الفجر» من مصادرها أن رئيس نادى الزمالك قرر تأجيل معسكر المانيا الخاص بالفريق الأول لكرة القدم لحين الاستقرار على المدرب الأجنبى الذى يتولى المسئولية فى الموسم الجديد ليتمكن من قيادة الفريق فى فترة الإعداد.





ويحمل رئيس نادى الزمالك عدة ملفات لمدربين أجانب فى درج مكتبه لا يعلم بها أحدا من أفراد الجهاز الفنى الحالى ولا حتى أعضاء المجلس وعلمنا أن من بينهم مدربون من الأرجنتين والبرازيل لعل ابرزهم المدرب البرازيلى ريكاردو جوميز وهناك مدربون من دولتين من أوروبا ستتم المفاضلة بينهم خلال الأيام المقبلة كما علمنا انه سيتم عرض الأمر على خالد جلال لتولى مسئولية المدرب العام والمتوقع أن يرفض ووقتها سيتم توجيه الشكر له مع الاحتفاظ بباقى افراد الجهاز المعاون مع ترشيح مدرب حارس مرمى بديلا لأيمن طاهر الذى تمت إقالته لسفره إلى روسيا بدون إذن الإدارة.





على جانب آخر تراجع رئيس نادى الزمالك عن فكرة بيع طارق حامد لاعب الفريق الدولى بعد الضغوط التى أجريت عليه رغم ما تردد عن اتفاق حامد مع الملاك الجدد للنادى الأسيوطى أثناء تواجده فى روسيا للانتقال إلى نادى الأهرامات مقابل الحصول فى الموسم على مليون دولار ومن المقرر أن يعقد رئيس نادى الزمالك جلسة مع اللاعب لحسم هذا الامر ومطالبته برد نسختى عقده التى حصل عليهما من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة عند توقيعه انتظارا لحصوله على مقدم التعاقد الذى يبلغ سبعة ملايين ونصف المليون فى الموسم الواحد ،





فى الوقت الذى بات فيه انتقال على جبر واحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول قريبا جدا لنادى الأهرامات ومعهم محمود دونجا ومحمود كهربا ولم يتضح الموقف بعد بالنسبة لمصطفى فتحى المغضوب عليه من رئيس النادى رغم انتظامه فى التدريبات بينما اعلن رئيس نادى الزمالك تمسكه باستمرار محمد ابراهيم بحسب ما أعلن فى الفيديو الذى بثه مؤخرا، وطلبت إدارة النادى من باسم مرسى مهاجم الفريق البحث عن عرض للانتقال إلى أحد الاندية بعد تلاشى فرص اللاعب فى البقاء بالفريق فى ظل تعاقد الزمالك مع المهاجم المغربى حميد احداد وعمر السعيد.



