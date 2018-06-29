للعروس.. أفضل العطور الصيفية لهذا العام

للعطور سحر لا يستطيع أحد الإفلات منه، وإذا أردتي خطف قلوب الحاضرين لحفل زفافك نقدم لكي اليوم أفضل العطور الصيفية لهذا العام لتساعدك في مهمتك.



أطلقت شركة «إس آر آي لندن» مجموعة مكونة من خمسة عطور تحاول تلبية كل الأذواق والمزاجات، والتي حاولت أن تجمع أناقة الغرب بسحر وفخامة الشرق.



بدورها طرحت علامة «كريد» عطر «رويال عود»، قائلة إنه مزيج من الخشب والجلد والذهب وعناصر فاخرة أخرى مستوحاة من حياة القصور. وتشير إلى أن العود المستعمل فيه مستخرج من أشجار لا تنمو سوى في مناطق معيّنة من الهند، ما يؤكد ندرته ويُعزّز أهميّته كمادة خامة تجذب وتناسب الجنسين.



«غوتشي» أيضًا عانقت الموجة، وأعادت ابتكار فئة عطور العود الشرقية من خلال عطري «غوتشي غيلتي عود» و«غوتشي غيلتي أبسوليت» بإشراف مصممها الحالي أليساندرو ميشيل.





