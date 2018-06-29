رئيس النقل النهري يبحث زيادة التعاون مع رئيس الملاحة السوداني

التقى الدكتور عبد العظيم محمد علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري مع المهندس ياسين محمود رئيس سلطة الملاحة النهرية بالسودان.





تناول اللقاء زيادة التعاون بين كل من الهيئة العامة للنقل النهري في مصر وسلطة الملاحة النهرية في السودان في المجالات المختلفة وبصفة خاصة تدريب الكوادر العاملة بسلطة الملاحة النهرية بالسودان من مهندسي وفنين بالمعهد الإقليمي للنقل النهري بالهيئة العامة للنقل النهري في مصر في مجالات الرفع المساحي بنهر النيل والتدريب على استخدام الأجهزة وايضا تدريب المهندسين والفنين على أعمال الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية.





وعلى جانب أخر كان هناك اجتماع مشترك يضم الدكتور فهمي صلاح الاستاذ المساعد بهندسة بنها لبحث مجالات التعاون مع كل من الهيئة العامة للنقل النهري وسلطة الملاحة النهرية بالسودان.





وذلك للقيام بأعمال الرفع المساحي لنهر النيل وكذلك اعمال النمذجة الهيدروليكية لنهر النيل لتحديد اماكن الاختناقات بالاحباس المختلفة على كامل امتداد نهر النيل في كلا من مصر والسودان.





وتم الاتفاق بين الدكتور عبد العظيم والمهندس ياسين محمود ان يكون الاجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة متزامن مع اجتماع مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والذي سوف يحضره وزيري النقل في كلا من مصر والسودان في شهر يوليو او اغسطس القادمين.



