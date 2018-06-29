عمرو أديب: "دي صورتي وأنا بشعري اشتموا واستمتعوا".. والجمهور: "عديت على مصنع الرجولة"

أثار الإعلامي ​عمرو أديب، الجدل بصورة جديدة نسشرها عبر حسابه على "تويتر"،​ وذلك أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وظهر عمرو، في الصورة بشكل مختلف حيث كان "بشعر" وليس "أصبع"، كما هو الآن.





وعلق "أديب"، قائلًا: "الصورة دي للمجند عمرو أديب سنه ٨٦ وكنت بشعر، يلا حاجه عالماشي أهو علشان تشتموا وكده، استمتعوا".





فيما حرص الجمهور على إبداء إعجابهم بالصورة فقال أحدهم: "عمرو أنا باشوفك من وأنا في ثانوي يعني من حوالي 20 سنة، أشكرك جدًا بجد أنت نورتني وثقفتني وفتحت مداركي، وصورتك من غير شعر أحلى"، وأضاف آخر: "نشتم ليه انت إنسان في الغالب كويس بس إنسان بتعمل الصح وتعمل الغلط وأدم كنت جندي يعني عديت علي مصنع الرجولة".