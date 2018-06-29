عمرو أديب: "دي صورتي وأنا بشعري اشتموا واستمتعوا".. والجمهور: "عديت على مصنع الرجولة"
الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:30 ص
صلاح حسن
أثار الإعلامي عمرو أديب، الجدل بصورة جديدة نسشرها عبر حسابه على "تويتر"، وذلك أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وظهر عمرو، في الصورة بشكل مختلف حيث كان "بشعر" وليس "أصبع"، كما هو الآن.
وعلق "أديب"، قائلًا: "الصورة دي للمجند عمرو أديب سنه ٨٦ وكنت بشعر، يلا حاجه عالماشي أهو علشان تشتموا وكده، استمتعوا".
فيما حرص الجمهور على إبداء إعجابهم بالصورة فقال أحدهم: "عمرو أنا باشوفك من وأنا في ثانوي يعني من حوالي 20 سنة، أشكرك جدًا بجد أنت نورتني وثقفتني وفتحت مداركي، وصورتك من غير شعر أحلى"، وأضاف آخر: "نشتم ليه انت إنسان في الغالب كويس بس إنسان بتعمل الصح وتعمل الغلط وأدم كنت جندي يعني عديت علي مصنع الرجولة".
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