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مصادر: لقاء ترامب وبوتين لإبرام "صفقة" حول سوريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:33 ص
مصادر: لقاء ترامب وبوتين لإبرام صفقة حول سوريا
أرشيفية
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وكالات
 

ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مناقشة وجود القوات الأمريكية في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأمل الرئيس الأمريكي، أن تؤدي مناقشة هذا الموضوع خلال لقائه المرتقب بالرئيس الروسي إلى إبرام "صفقة" لجلاء القوات الأمريكية عن سوريا، حسب مصادر إعلامية.

ويشار إلى أن ترامب مستعد لإخراج القوات الأمريكية من جنوب غرب سوريا ويرى أنه من الضروري أن يفعل ذلك في أسرع وقت.

ويأمل ترامب في تحقيق نيته عبر إبرام صفقة مع الرئيس الروسي تغادر بموجبها القوات الأمريكية منطقة الحدود السورية الأردنية مقابل أن تضمن القوات السورية التي تستعيد السيطرة على هذه المنطقة مدعومة من قبل روسيا، خروج فصائل المعارضة السورية الآمن من هذه المنطقة، وفقا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو/تموز المقبل.

وكشف ترامب للصحفيين أنه يتلهف على لقاء بوتين ويتطلع إلى تحقيق التفاهم معه.

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