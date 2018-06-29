بينهم نجوم عرب.. الأوسكار تدعو المئات لنيل عضويتها

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار، يوم الاثنين 25 يونيو الجاري، أنها دعت 928 فردا من 59 دولة للانضمام إلى عضويتها.





وتعد هذه المبادرة هي الأكبر في ما يتعلق بتحقيق التنوع، خاصة وأنها دعت عددا قياسيا من الفنانين للانضمام لصفوفها، نصفهم من النساء، وذلك عقب الانتقادات التي طالت الأكاديمية طوال السنوات الماضية لأن معظم أعضائها من الذكور البيض.



