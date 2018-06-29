أحمد شوبير يكتب: نتيجة المونديال

















محمد الشناوى.. على بداية الطريق.





الحضرى.. شكرا وتمنياتنا بالتوفيق.





أحمد فتحى.. اللعب فى المونديال غير اللعب فى الدورى المصرى.





على جبر.. متى يصل إلى روسيا؟





أحمد حجازى.. بعيدا عن المستوى حالة غير معقولة.





محمد عبدالشافى.. آخر عهده بالمنتخبات.





طارق حامد.. أهرام.. أخبار.. زمالك.





محمد الننى.. أخبار الأرسنال إيه؟





رمضان صبحى.. نفسى أعرف مسافرتش روسيا ليه؟





سام مرسى.. حصل على الجنسية المصرية ولا لسه؟





عبدالله السعيد.. لم يسافر إلى المونديال.





تريزيجيه.. مازالت محاولات استخرج التأشيرة له من تركيا قائمة حتى الآن.





محمد صلاح.. لا تعليق.





مروان محسن.. جارى تأهيله للمونديال.





كهربا.. الشحنة زايدة والبطارية فيها أعطال.





كوبر.. صفر كبير رغم المؤازرة والمساندة اتضح أنه لا يفهم معنى كرة القدم الحديثة.





أحمد ناجى.. الوحيد الذى أدى ما عليه.





اتحاد الكرة.. لم ينجح أحد غيروا العتبة أو على الأقل بعض الوجوه حتى لا تطولكم الألسنة والتلميحات.



