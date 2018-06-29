الجيش الليبي يطارد المجموعات الإرهابية في الصحراء





صرح مدير المكتب الإعلامي لمنطقة براك العسكرية، جنوب البلاد، محمد ليفرس، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، أن القائد العام للجيش الليبي أصدر تعليماته إلى اللواء محمد بن نايل، آمر منطقة براك الشاطئ، من أجل ملاحقة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية في الصحراء الليبية.





وأكد لفيرس، أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قد أصدر تعليماته لآمر منطقة براك العسكرية اللواء محمد بن نايل، لملاحقة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، في جنوب شمال البلاد، على حدود مدينة بن وليد".





وأضاف "لقد خرجت دورية صحراوية قتالية بقيادة الرائد أسامة محمد عثمونة، وانطلقت من الشاطئ إلى دار براك مشروع لريل الزراعي ومشروع نينا الزراعي و مداخل جبال الهاروج و بوابة الفات".





مشيرا إلى أن "هذه الأماكن قد استهدفت من قبل تنظيم "داعش" بعد هجومهم الإرهابي على بوابة الفات حيث استشهد 7 عناصر من قوات المسلحة عام 2014".



