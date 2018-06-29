أول ظهور علني لتوأم جورج وأمل كلوني في إيطاليا (صورة)

أطل النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين مع ولديهما التوأم لأول مرة، وذلك أثناء عطلة عائلية في إيطاليا، بعد أسابيع من إطفاء شمعتهما الأولى.





وخرج كلوني من طائرته حاملا ابنه ألكسندر الصغير وكتاب قصص، في حين أطلت علم الدين حاملة ابنتهما، إيلا. وبدت علم الدين مبتسمة عند خروجها، بينما تميزت إطلالة كلوني بشاربه المتناسق مع شعره الأبيض المصفف.



