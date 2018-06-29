شرطة الكابيتول: اعتقال نحو 600 محتج في واشنطن





اعتقلت شرطة الكابيتول في واشنطن، نحو 600 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات على سياسة الهجرة، التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "وجهت اتهامات لـ575 شخصا بالمشاركة في الاحتجاجات غير الشرعية".





وأضاف البيان أن احتجاز المحتجين تم في أحد مباني مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا استجوابهم.





ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد سياسة "عدم التسامح التام" تجاه المهاجرين غير الشرعيين، كما حظر دخول الأجانب من بعض بلدان العالم إلى الأراضي الأمريكية بحجة الخوف من الإرهاب.



