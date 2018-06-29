جيمس بوند يرشح هذا الممثل لخلافته!

كشف البطل السابق لسلسلة أفلام جيمس بوند، بيرس بروسنان، عن رغبته في أن يؤدي، توم هاردي، دور "العميل 007" في النسخة القادمة من سلسلة أفلام جيمس بوند.

في مقابلة مع "The Mail on Sunday" صرح الممثل، البالغ من العمر 65 عاما، بأن هاردي هو الشخص المناسب لتجسيد شخصية جيمس بوند في النسخة القادمة (25) من سلسلة الأفلام الشهيرة، والتي ستكون من إخراج داني بويل.





وقال بروسنان: "أعتقد أن توم هاردي يمكن أن يكون بوند المقبل، وسأكون سعيدا لرؤيته يقوم بذلك"، وأضاف: "أنت بحاجة إلى ممثل يضيف مزيدا من الحيوية إلى الدور، وهذا ما يميز جيمس بوند".





وأشاد بروسنان بدانييل كريغ، بطل النسخة الأخيرة من الفيلم والمرشح أيضا للقيام بالدور من جديد، وقال إنه "أدى الدور بطريقة مدهشة، فهو يتمتع بجسم رياضي، ويمكنك بسهولة أن تصدق أن هذا الشخص يمكنه القتل".