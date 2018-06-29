عاجل.. الولايات المتحدة تدرس ضم الولاية الـ51





تدرس واشنطن، احتمال ضم بورتوريكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الـ51 للبلاد.





وقامت ممثلة بورتوريكو في مجلس النواب الأمريكي، جينفر غونزالز كولون، بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى الكونغرس.





وقد أيد 36 عضوا في الكونغرس هذا المشروع الذي يقضي بضم بورتوريكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 1 يناير عام 2021.





وقالت غونزالز كولون إن اتخاذ قرار بالتصديق على هذا المشروع سيسمح بوضع حد للتفاوت بين السكان المحليين والأمريكيين الذين يقطنون بورتوريكو.





وجاء تقديم مشروع هذا القرار بعد عام من الاستفتاء الذي أظهر أن 97% من سكان بورتوريكو يؤيدون ضم بلادهم إلى الولايات المتحدة.





وتعتبر بورتوريكو اليوم منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، لكنها لا تعد جزء لا يتجزأ منها. ولدى سكان بورتوريكو الجنسية المزدوجة، لكن لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



