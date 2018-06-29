معلومات شيقة عن "دودة الأرض".. اكتشفها

هل تعلم أن..





دودة الأرض أكثر الديدان الحلقية انتشارًا؟ حيث توجد في الأرض الرطبة الغنية بالمواد العضوية وتعيش كذلك في أنفاق عمودية أو مائلة، تبطنها الدودة بمادة مخاطية تفرزها غدد خاصة في الجلد.





ويتراوح طول الدودة من 1 سم إلى 4 أمتار! وتتواجد أطولها في أفريقيا وأستراليا.





وإذا قسمت دودة الأرض لنصفين أو أكثر، يستطيع كل جزء أن يعيش وحده! وينمو مع الأيام ليعوض الجزء الضائع!



