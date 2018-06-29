وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل جديدة بحادث إطلاق النار في ولاية ماريلاند





قالت تقارير لوسائل إعلام، إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في مكتب صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية اليوم الخميس وإن المشتبه به اعتقل.





وكشفت صحيفة "كابيتال غازيت" التي تعرّض مقرها في أنابوليس لهجوم مسلح، أن منفذ الهجوم شخص يدعى جارود راموس 38 عاماً.





وأوضحت الصحيفة في تغريدة عبر تويتر، أن راموس سبق أن رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وأحد كتابها في عام 2012.





ونشرت الصحيفة رابطاً لقصة في صحيفة "بالتيمور صن"، المالكة لصحيفة "كابيتال غازيت"، توضح إن الدعوى كانت مرتبطة بقصة إخبارية عام 2011 غطت قضية تحرش جنائي ضد راموس.





وكشفت الصحيفة عن هويات خمسة من موظفيها الذين قتلوا، من بينهم الصحيفة ريبيكا سميث، التي انضمت مؤخراً إلى قسم المبيعات بالصحيفة، بالإضافة إلى الكاتبة الصحفية ومراسلة الأخبار المحلية، ويندي وينترز، والمراسل الرياضي المخضرم جون ماكنمارا، وكاتب الافتتاحيات جيرالد فيشمان، والمحرر وكاتب العمود روب هياسين.





وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن إطلاق الرصاص في أنابوليس يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في موقع الحادث لتقديم المساعدة للسلطات المحلية.





وقال فيل دافيس الذي عرف نفسه بأنه مراسل شؤون المحاكم والجريمة في كابيتال غازيت على تويتر إن العديد من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار.





وقال إن مسلحاً واحداً "أطلق النار على عدة أشخاص في مكتبي بعضهم لقي حتفه".





وأضاف "ليس هناك ما هو أكثر رعباً من سماع إطلاق النار على أشخاص وأنت أسفل مكتبك ثم تسمع صوت إعادة تلقيم المهاجم لسلاحه".