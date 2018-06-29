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صعود مونفيس إلى نصف نهائي بطولة أنطاليا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:01 ص
صعود مونفيس إلى نصف نهائي بطولة أنطاليا
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وكالات
 
تأهل لاعب التنس الفرنسي جاييل مونفيس لنصف نهائي بطولة أنطاليا للتنس، المقامة بتركيا، لمواجهة مواطنه أدريان مانارينو، وذلك بعد فوزه على الإسباني جييرمو جارسيا لوبيز.

واحتاج مونفيس لساعة و17 دقيقة للفوز على لوبيز بنتيجة 7-6(7-3) و6-4، وفاز مانارينو اليوم أيضا بنفس النتيجة على البرتغالي جواو سوزا.

وفي مواجهة نصف النهائي الأخرى، سيلعب البوسني جومر دامر أمام التشيكي جيري فيسلي، وذلك بعد تغلبهما على كل من الفرنسي بيير هوجو هربرت والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، على الترتيب.

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