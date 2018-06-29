سلفاكير يعلن وقفا دائما لإطلاق النار في جنوب السودان





أكد مسؤول في القصر الرئاسي، في دولة جنوب السودان، أن رئيس البلاد، سلفاكير ميادريت، أعلن وقفا لإطلاق النار دائما في جميع أراضي جنوب السودان اعتبار من 30 يونيو الجاري.





وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي، اتينج ويك اتينج، مساء الخميس، في تصريح مقتضب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس جنوب السودان، أعلن عن وقف لإطلاق النار بجميع البلاد اعتبار من 30 يونيو الجاري".





وفي الأمر الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي لجنوب السودان، بالعاصمة جوبا مساء اليوم الخميس، أعلن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء جمهورية جنوب السودان اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو الجاري، ويسري إلى أجل غير مسمى.

وجاء في الأمر الرئاسي، الرئيس سلفاكير، طالب الجيش الشعبي لتحرير السودان، بأن يظل في حالة اليقظة في مواقفه الدفاعية وله الحق في الرد في حالة الدفاع عن النفس. كما أمر قائد الجيش الشعبي بالسماح لوصول المساعدات الإغاثية إلى مناطقها المستهدفة دون عوائق.





وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، قد أعلن يوم الأربعاء المنصرم، عن توصل الأطراف المتنازعة في جنوب السودان لاتفاق وقف إطلاق نار دائم، ليدخل حيز التنفيذ في أنحاء البلاد خلال 72 ساعة.





هذا وكانت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان قد بدأت، يوم الثلاثاء المنصرم، جلسات مفاوضات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والنزاع الدائر في البلاد منذ أواخر 2013.





ويستفيد السودان منذ انفصال جنوب السودان عنه، من عائدات رسوم نقل بترول جنوب السودان عبر أراضيه.





ويشار إلى أن جنوب السودان انفصل عن السودان الشمالي في 2011، بموجب استفتاء شعبي لتقرير المصير.





وعقب انفصال جنوب السودان، احتل الجيش الشعبي التابع لحكومة جنوب السودان مدينة هجليج الغنية بالنفط لفترة من الزمن، قبل أن يستعيدها الجيش السوداني في وقت لاحق.



