قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون استعدادهم للرد على سياسات التجارة الحمائية





قال قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، "إن الاتحاد مستعد للرد على سياسات التجارة الحمائية"، وذلك بعد أن ناقشوا العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري، وهدد أيضا بفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.





وقال قادة الاتحاد في بيان: "يجب أن يرد الاتحاد الأوروبي على جميع الإجراءات ذات الطابع الحمائي الواضح".





وأضافوا أنهم "يؤيدون بشكل كامل" الرسوم المضادة التي فرضها التكتل الأسبوع الماضي رداً على رسوم الصلب والألومنيوم، ودعموا جميع التدابير الأخرى التي أعدتها المفوضية الأوروبية لحماية الأسواق الأوروبية.