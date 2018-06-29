تأهل بوشار إلى بطولة ويمبلدون للتنس

نجحت الكندية أوجيني بوشار في اجتياز الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون للتنس، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، بعدما فازت اليوم الخميس على الكولومبية ماريانا دوكي 6-3 و6-2.





وكان يتوجب على وصيفة بطلة ويمبلدون في النسخة السابقة التي تحتل المركز 191 في التصنيف العالمي خوض التصفيات، وبعد أن فازت في الدورين السابقين في التصفيات، احتفظت بوشار بهدوئها أمام دوكي التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل مباشرة لويمبلدون.





وقالت بوشار (24 عاما)، التي أطلق عليها لقب الفتاة الذهبية الجديدة بعد أن بلغت نهائي ويمبلدون في 2014، لهيئة الإذاعة البريطانية "كنت متماسكة اليوم، لكنني كنت متوترة قبل ذلك".





وتابعت "أشعر أنني انتزعتها (المشاركة في القرعة) وأنني استحقها اكثر من نيل مكان بواسطة التصنيف، لهذا فأنا فخورة بما أنجزته".





وأكملت "أردت أن ألعب هذا الأسبوع لأنني لم ألعب كثيرا بسبب الإصابة، كان هذا أحد أهدافي".





وستشارك بوشار، التي خسرت نهائي ويمبلدون 2014 أمام التشيكية بترا كفيتوفا، وتأهلت لقبل نهائي أستراليا وفرنسا في العام ذاته وصعدت لتحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي، في ويمبلدون وهي مفعمة بالثقة.





كما نجحت الروسية فيرا زفوناريفا، وصيفة سيرينا وليامز في نسخة ويمبلدون 2010، في التأهل هي الأخرى للقرعة الرئيسية بعد الفوز بمجموعتين على الأمريكية كارولين دولهايد.





وأنجبت زفوناريفا المصنفة الثانية عالميا سابقا ابنتها ايرلي في 2016 وقررت استئناف نشاطها في الآونة الأخيرة وفازت بإحدى البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي للتنس في مصر.





وسيغيب الأسترالي برنارد توميتش، الذي بلغ دور الثمانية في ويمبلدون في 2011، عن البطولة هذا العام بعد أن خسر في الجولة الأخيرة من التصفيات 6-3 و6-1 و6-2 أمام البلجيكي روبن بيملمانز.



