حمادة هلال: أسعدني نجاح "قانون عمر".. وسيناريو المسلسل كتب 12 مرة





قال الفنان حمادة هلال، إن أصعب مشاهد مسلسل "قانون عمر" الذي قدمه في موسم رمضان الماضي كانت مشاهد السجن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها على أكمل وجه سواء من حيث الديكور أو الإخراج.





وأضاف "هلال" لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر أنه كان حريصًا على مذاكرة سيناريو مسلسل "قانون عمر" مع الكاتب فداء الشندويلي، لافتًا إلى أنه كان يذهب إلى منزله يوميًا لمراجعة المشاهد معًا.





وأوضح "هلال" أن الكاتب فداء الشندويلي قام بكتابة 12 نسخة من مسلسل "قانون عمر" قبل الاستقرار على النسخة التي تم عرضها على شاشة "MBC مصر".





وأكد في سياق مشابه أنه لم يتدخل في اختيار الفنانين بمسلسل "قانون عمر"، مشيرًا إلى أنه قام باقتراح عشر أسماء ولم يتم الاستقرار إلا على إثنين منهم فقط، مؤكدًا أن هذا لم يزعجه، وأن اختيارات فريق العمل كانت رائعة.







