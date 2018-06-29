نجم الزمالك السابق: أتوقع وصول البرازيل وإسبانيا لنهائي المونديال

توقع طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زم المغربي وصول البرازيل وإسبانيا لنهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وأكد أن كرواتيا ستكون مفاجأة البطولة.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " السرعة كانت تنقص المنتخب الألماني واضاعوا العديد من الفرص الكثيرة على مرمى منافسيه وكرواتيا من المحتمل أن تكون مفاجأة البطولة".

واختتم تصريحاته قائلاً: " اتوقع وصول إسبانيا والبرازيل للنهائي وأول مرة أشاهد الأرجنتين في مباراتها أمام نيجيريا تلعب بهذه الروح".



