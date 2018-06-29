مدرب سريع وادي زم: أحترم في فتحي الإرادة ولا نستطيع التخطيط لشهرين قادمين

صرح طارق مصطفى المدير الفني لسريع وادي زوم المغربي، بأنه يحترم إرادة أحمد فتحي نجم الأهلي والمنتخب، كما أكد أن اتحاد الكرة لا يتمكن من التخطيط لشهرين مقبلين.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " مباراة السعودية فقدنا فيها الاستحواذ على الكرة وهذا ما حدث في جميع المباريات وهذه مشكلة تعويد اللاعبين على طريقة معينة وعدم تغييرها".

وأضاف :"أحمد فتحي من اللاعبين الذين احترم فيه الإرادة".

واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً: " من الطبيعي أن ندخل لكأس العالم كل 4 سنوات ولكننا ليست لدينا القدرة على التخطيط لشهرين قادمين".