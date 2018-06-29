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الأهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:02 ص
الأهلي يرفض رحيل مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 
أغلق مسؤولو النادي الأهلي، الباب أمام رحيل مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى الأهلي عرضًا رسميًا من نادي بيرميدز للتعاقد مع مؤمن زكريا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول في الأهلي، أنه لن يتم التفريط في أي لاعب بالفريق، ولن يتم بيع أي لاعب للحاجة إلى خدمات جميع اللاعبين.

وأضاف المصدر: "تعاقدنا مع أحمد علاء مدافع الداخلية وسنضم لاعبًا آخر أو اثنين على أقصى تقدير ولن نفرط في أي لاعب من التشكيلة الخاصة بالفريق في الفترة المقبلة".

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