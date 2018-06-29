"صوت شباب مصر" تقيم معسكر "قادة المستقبل" تحت شعار "سفراء التنمية المستدامة 2030"

تنظم مؤسسة "صوت شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر "قادة المستقبل" تحت شعار "سفراء التنمية المستدامة 2030" بمرسي مطروح خلال الفترة من 29 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.





قال سعد نديم رئيس جمعية صوت شباب مصر، أن أهم أهداف المعسكر هو تدريب وتأهيل القيادات الشبابية فى مجالات عديدة لإعدادهم للقيادة فى المستقبل، علاوة على تدشين مبادرة سفراء التنمية المستدامة 2030 فى مرحلتها الأولى، وفى المرحلة الثانية من المبادرة سيتم تنصيب "سفراء من الشباب" لكل محافظة وقرية وجامعة ومركز شباب، لينقلوا تجربتهم لنظرائهم من الشباب فى مجتمعاتهم ، بمشاركة 100 شاب علي مستوى الجمهورية.



