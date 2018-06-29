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"صوت شباب مصر" تقيم معسكر "قادة المستقبل" تحت شعار "سفراء التنمية المستدامة 2030"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:00 ص
صوت شباب مصر تقيم معسكر قادة المستقبل تحت شعار سفراء التنمية المستدامة 2030
أرشيفية
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الفجر
 
تنظم  مؤسسة "صوت شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر "قادة المستقبل" تحت شعار "سفراء التنمية المستدامة 2030" بمرسي مطروح خلال الفترة من 29 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

قال سعد نديم رئيس جمعية صوت شباب مصر، أن أهم أهداف المعسكر هو تدريب وتأهيل القيادات الشبابية فى مجالات عديدة لإعدادهم للقيادة فى المستقبل، علاوة على تدشين مبادرة سفراء التنمية المستدامة 2030 فى مرحلتها الأولى، وفى المرحلة الثانية من المبادرة سيتم تنصيب "سفراء من الشباب" لكل محافظة وقرية وجامعة ومركز شباب، لينقلوا تجربتهم لنظرائهم من الشباب فى مجتمعاتهم ، بمشاركة 100 شاب علي مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس جمعية صوت طلاب مصر، أن المعسكر يحاضر به نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في البرنامج التأهيلي للمعسكر، منهم اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، والداعية شريف شحاتة، وأحمد منوفى مدرب تطوير وتأهيل، وعمرو غنام مدرب تطوير إاداره أعمال معتمد من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.
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