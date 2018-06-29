مشاهدة البث المباشر مباراة بلجيكا واليابان على يوتيوب

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معلومات عن مشاهدة بلجيكا واليابان اليوم بلجيكا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2028، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : ملعب روستوف أرينا، المعلق : لم يحدد بعد حتي الآن .

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