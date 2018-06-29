"لوفتهانزا" تسجل رقما قياسيا جديدا في كفاءة استهلاك الوقود

حققت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" رقماً قياسياً جديداً في كفاءة استهلاك الوقود، حيث سجلت طائراتها لنقل الركاب في عام 2017، ما معدله 3.68 لتراً من الكيروسين لنقل الركاب لمسافة تبلغ 100 كيلومتر، في حين كان معدل الاستهلاك عام 2016 نحو 3.85 لتراً لكل 100 كيلو متر.





وتثبت هذه الأرقام التحسن الكبير في كفاءة استهلاك الوقود بنسبة قدرها 4.5% مقارنة بالعام السابق وبذلك تكون مجموعة "لوفتهانزا" استطاعت تجاوز الهدف الذي وضعه قطاع الطيران العالمي برفع كفاءة استهلاك الوقود سنوياً بمعدل 1.5% وقد ساهمت جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة في هذا الإنجاز الكبير.





وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، أوضح كارستن سبوهر رئيس المجلس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا، في مداخلته ضمن تقرير الاستدامة "Balance" الذي نشر هذا الشهر: "يسعدنا تحقيق هذه النتائج الاستثنائية، والتي مثلت ثمرة جهودنا الدؤوبة لتطوير أسطول طائراتنا وتحقيق أرقى مستويات الكفاءة وسنواصل الاستثمار في الطائرات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والضجيج المنخفض كي تغدو عملياتنا صديقة للبيئة أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع قدماً إلى تعزيز مكانتنا الرائدة في القطاع الذي يشهد حقبة استثنائية تعتبر الاستدامة أبرز ملامحها".





وتواصل مجموعة "لوفتهانزا" منهجها القائم على تحقيق أرقى مستويات الامتثال للمعايير البيئية ضمن الخدمات التي تقدمها في شتى أنحاء العالم وقد قامت المجموعة عام 2017 بتشغيل 29 طائرة جديدة، بما في ذلك طرازات "إيه 350 -900" و"إيه 320 نيو" و"بومباردييه سي" ذات الكفاءة العالية وتنتظر المجموعة استلام طلبياتها من الطائرات التي تبلغ بالمجمل 190 طائرة والمتوقع تسليمها بحلول 2025.





وعلاوة على ذلك، نفذ خبراء كفاءة استهلاك الوقود في مجموعة "لوفتهانزا" ما مجموعه 34 مشروعاً لتوفير الوقود في عام 2017، ما ساهم في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأسلوب مستدام بنحو 64400 طن وبلغت كمية الكيروسين التي تم توفيرها 25.5 مليون لتر، ما يعادل استهلاك حوالي 250 رحلة طيران ذهاب وعودة بين ميونيخ ونيويورك بطائرة ايرباص A350-900 وبلغ التأثير المالي الإيجابي لهذه التدابير نحو 7.7 مليون يورو.





ويمكن للمهتمين في التعرف على المعلومات والأرقام والمقابلات الخاصة بهذه الموضوعات وغيرها من القضايا المتعلقة بمسؤولية الشركات، الاطلاع على تقرير الاستدامة الرابع والعشرين "Balance" الذي نشرته مجموعة "لوفتهانزا"، وتم إعداده وفقاً لمعايير GRI ضمن المبادرة العالمية لإعداد التقارير.





ويحمل التقرير عنواناً رئيسياً وهو "تأسيس قيمة مستدامة"، ويقدم للأطراف المعنية في مجموعة "لوفتهانزا" ومختلف المهتمين نظرة عامة حول كيفية عمل المجموعة بأسلوب مستدام ومسؤول على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بها، وبالتالي إضافة قيمة للمجموعة وعملائها وموظفيها والمساهمين والشركاء والمجتمع ككل.



